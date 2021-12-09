قضية البنك الفرنسي التونسي: هذا ما قرره القطب القضائي في حق سليم بن حميدان وآخرون

نظرت اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 هيئة الدائرة الجناىية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة النظر في القضية المتعلقة بالبنك التونسي -الفرنسي والتي شملت الابحاث فيها خمسة متهمين وهم كل من وزير أملاك الدولة سابقا سليم بن حميدان و حامد النقعاوي مستشار مقرر سابقا بنزاعات الدولة و منذر صفر وعبد المجيد بودن ،وقد حضر الجلسة المكلف العام بنزاعات الدولة وطالب بتأجيل القضية لتقديم طلباتهم المدنية؛ فيما فوضت محامية المتهم حامد النقعاوي الذي احضر بحالة ايقاف النظر للمحكمة في ما يخص التأجيل .

هذا وقدم أحد المحامين شهادة نشر تفيد بتعقيب قرار دائرة الاتهام وطالب بالتشطيب على القضية من دفاتر المحكمة لانتظار قرار محكمة التعقييب.



المحكمة استجابت للطلب وشطبت على ملف القضية نظرا لكونه محل نظر من محكمة التعقيب لانتظار قرارها



ووفق ملف القضية فإن المتهم الرئيسي حامد النقعاوي ابرم وثيقة صلح اضرت بمصالح الدولة التونسية و كبدها خساىر كبيرة وفادحة .







