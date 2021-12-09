شفيق جراية و3موظفين أمام القضاء الاستئنافي

Publié le Jeudi 09 Decembre 2021 - 12:47 قراءة: 0 د, 19 ث
      
باشرت اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 هيئة الدائرة الجنائية الاستئنافية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة النظر في ملف تدليس عقود شركة مصادرة شملت الأبحاث فيها رجل الأعمال شفيق جراية و موظفين اثنين ببلدية المرسى وموظف باحدى شركات جراية ،وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 23 ديسمبر الجاري.

وللاشارة فإن جراية حوكم في القضية ابتدائيا ب10 سنوات سجنا فاستأنف الحكم .

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