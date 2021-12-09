جامعة كرة القدم تشكر الجماهير التونسية: " شكرا..وبيكم مواصلين"

نشرت الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على موقع فايسبوك رسالة شكر إلى الجماهير التونسية بعد مساندتها للمنتخب خلال كأس العرب.وشكرت الجامعة التونسية لكرة القدم الجماهير التونسية بصفة عامة وخاصة الجماهير التي حضرت مباريات المنتخب في كأس العرب حيث نشرت صورا مختلفة للجماهير وكتبت "شكرا وبيكم مواصلين".وكان عدد هام من ابناء الجالية التونسية حوالي 20 ألف حرصوا على التواجد باعداد هامة في مدرجات ملعب الثمامة، من اجل مساندة المنتخب لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور الربع النهائي.