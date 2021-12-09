الصحافة العمانية: مهمة صعبة أمام منتخب تونس وواقعية برانكو مطلب مهم فـي أولى مواجهات دور الثمانية

علّقت جريدة الوطن العمانية على مقابلة الغد بين المنتخب الوطني ونظيره العماني قائلة أنها لا تقبل القسمة على اثنين إطلاقا.. وبات على برانكو ولاعبي النتخب العماني وكل من يعنيه أمر الأحمر العماني أن يدركوا تماما بأن هذه الرحلة لا يجب أن تتوقف عند هذا الحد ... "والمنتخب التونسي يملك أسلحة مختلفة تحتاج إلى عمل متقن ومنظم بعيدا عن الرتوش التي قد لا تسعفنا في تحقيق أمنية كبيرة تعيشها الجماهير العمانية حاليا بعد أداء مشرف للمنتخب في البطولة حتى الآن، وتمتلك تونس هداف البطولة حتى الآن سيف الدين الجزيري برصيد (3) أهداف.. فالفوز مطلب الفريقين وعلينا أن نعمل له ونبحث عنه حتى الرمق الأخير.."
وأضاف مقال على جريدة الوطن العمانية
" مهمة محددة
مهمة محددة يدخل بها طرفا الحوار مواجهة الغد.. مهمة لا تعترف بأنصاف الحلول.. مهمة فيها فائز وفيها خاسر ولا أمر دون ذلك.. لذلك لم يكن هناك وقتا للراحة في معسكر الفريقين.. كلاهما عمل مجتهدا وفق رؤيته التي وضعها لتجاوز الطرف الذي أمامه.. قراءات تواصلت من مدربي الفريقين طيلة الأيام الماضية.. هذا يدون مكامن القوة والآخر يدون مكامن الضعف حتى تصبح اللوحة مكتملة أمام مرأى الجميع قبل صراع الأشقاء..
منتخبنا وبالعودة إلى ما قدمه في الدور التمهيدي، فإن ما أظهره في المجمل يبدو جيدا مقارنة بالغيابات التي دخل بها منتخبنا البطولة، حيث يغيب عن صفوفه (4) عناصر رئيسية وهم فايز الرشيدي وزاهر الأغبري لارتباطهما بالاحتراف الخارجي مع ناديهما الإيراني، وعلي البوسعيدي وعبدالعزيز المقبالي بسبب إبعادهما عن المنتخب لتراجع مستواهما الفني وقد تكون هناك قراءات أخرى من الكرواتي برانكو، ما عاب على منتخبنا غياب التركيز في الأوقات المتأخرة من عمر المباراة، ما كبده خسارة (4) نقاط كاملة كانت في المتناول عبر لقائي العراق وقطر ما يعني المنافسة على صدارة المجموعة بشكل مباشر مع المنتخب القطري والذي كان من الممكن أن يبعدك عن مواجهة قوية مثل مواجهة تونس غدا، لذلك يجب على برانكو التركيز على اللاعبين بأن مجمل المباراة هو (90) دقيقة كاملة وربما تزيد سواء بالوقت الضائع أو الأشواط الإضافية في الأدوار الإقصائية للبطولة، الأمر الذي يجب أن يكون عليه التركيز حاضرا حتى سماع صافرة النهاية وهذا ما ظهر في لقاء اليابان بتصفيات المونديال في أوساكا وفي لقاء البحرين الأخير بكأس العرب، لذلك نطالب أن يكون الوضع على ما هو عليه في لقاء تونس وأفضل منه إن أردنا العبور للمربع الذهبي لمونديال العرب.
خسارة
بلا شك أن غياب الظهير الأيمن وأحد أهم مفاتيح اللعب بمنتخبنا أمجد الحارثي عن لقاء الغد يعد خسارة كبيرة بالنسبة لمنتخبنا، حيث إن اللاعب أظهر إيجابية كبيرة في الشق الهجومي وساهم في الكثير من الأهداف والهجمات الخطرة التي حصل عليها متخبنا في الآونة الأخيرة، هذا الأمر ليس تقليلا من قدرات محمود مبروك ولكن الأخير غاب طويلا عن صفوف المنتخب ولم يظهر في الكثير من المباريات رفقة برانكو كذلك، لذلك سيكون عليه عبء كبير في لقاء الغد في الشقين الهجومي والدفاعي، خصوصا وأنه يواجه منتخبا يمتلك الكثير من عناصر الخبرة والقوة.
ومن باب أولى، فإن برانكو يجب أن يلتفت إلى أن حاجة مبروك إلى المساندة يجب أن تكون حاضرة بشكل مثالي ومتواصل من عبدالله فواز أو من يكون بديلا له، هذا إذا ما أردنا إبقاء التوازن للأحمر في مواجهة عصيبة للغاية وتقليل الأخطاء.
العمل الجماعي
العمل الجماعي الذي قدمه منتخبنا في لقاء البحرين والذي كان بعيدا عن المراوغات الفردية غير المجدية وتعطيل اللعب والأخطاء التي ظهرت في اللقاءين السابقين كان سببا رئيسيا في تخطي عقبة البحرين الذي يعد واحدا من الفرق المميزة خليجيا بل عربيا كذلك، حيث جاءت المباراة سريعة من جانب منتخبنا بسرعة ودقة التمرير، وإيجاد أكثر من حل للوصول لمرمى حارس المنتخب البحريني، فكثرت الانطلاقات والعرضيات المميزة والتي جاء منها هدفا المنذر وارشد، والتسديد القوي المباغت والذي جاء منه هدف خالد الهاجري، لذلك ومن خلال مشاهدتي للمنتخب التونسي فإن هذه العوامل ستكون مجدية في لقاء الغد بالنسبة لمنتخبنا، خصوصا إذا ما علمنا أن المنتخب التونسي يأمل في التوجه للأمام بكثرة محاولا تسجيل أهداف ترهق قدرات منتخبنا في العودة، لذلك يجب علينا أخذ مبدأ المبادرة وتعطيل مفاتيح اللعب التي تتواجد لدى الشقيق التونسي بشكل مباشر، ناهيك عن ضرورة الابتعاد عن الكرات العالية التي ستذهب في غير صالحنا بسبب فارق البنية الجسمانية بين اللاعبين.
ومن هنا، فإن الاستمرار على ذات النهج الذي سار عليه منتخبنا في لقائي اليابان بتصفيات المونديال والبحرين كان مثاليا للغاية، ولم يمنح المنتخب المنافس فرصة لالتقاط الأنفاس أو إيقاف الانطلاقات الهجومية للمنذر وصلاح وجميل والهاجري كل في التوقيت الذي يتواجد به في قائمة الأحمر، خصوصا وأن التوجه الهجومي للأحمر أثبت نجاعة ويصعب من مهمة المنافس ويضعه في خانة الدفاع المتراجع للمناطق الخلفية لمرمى فريقه."
وأضاف مقال على جريدة الوطن العمانية
" مهمة محددة
مهمة محددة يدخل بها طرفا الحوار مواجهة الغد.. مهمة لا تعترف بأنصاف الحلول.. مهمة فيها فائز وفيها خاسر ولا أمر دون ذلك.. لذلك لم يكن هناك وقتا للراحة في معسكر الفريقين.. كلاهما عمل مجتهدا وفق رؤيته التي وضعها لتجاوز الطرف الذي أمامه.. قراءات تواصلت من مدربي الفريقين طيلة الأيام الماضية.. هذا يدون مكامن القوة والآخر يدون مكامن الضعف حتى تصبح اللوحة مكتملة أمام مرأى الجميع قبل صراع الأشقاء..
منتخبنا وبالعودة إلى ما قدمه في الدور التمهيدي، فإن ما أظهره في المجمل يبدو جيدا مقارنة بالغيابات التي دخل بها منتخبنا البطولة، حيث يغيب عن صفوفه (4) عناصر رئيسية وهم فايز الرشيدي وزاهر الأغبري لارتباطهما بالاحتراف الخارجي مع ناديهما الإيراني، وعلي البوسعيدي وعبدالعزيز المقبالي بسبب إبعادهما عن المنتخب لتراجع مستواهما الفني وقد تكون هناك قراءات أخرى من الكرواتي برانكو، ما عاب على منتخبنا غياب التركيز في الأوقات المتأخرة من عمر المباراة، ما كبده خسارة (4) نقاط كاملة كانت في المتناول عبر لقائي العراق وقطر ما يعني المنافسة على صدارة المجموعة بشكل مباشر مع المنتخب القطري والذي كان من الممكن أن يبعدك عن مواجهة قوية مثل مواجهة تونس غدا، لذلك يجب على برانكو التركيز على اللاعبين بأن مجمل المباراة هو (90) دقيقة كاملة وربما تزيد سواء بالوقت الضائع أو الأشواط الإضافية في الأدوار الإقصائية للبطولة، الأمر الذي يجب أن يكون عليه التركيز حاضرا حتى سماع صافرة النهاية وهذا ما ظهر في لقاء اليابان بتصفيات المونديال في أوساكا وفي لقاء البحرين الأخير بكأس العرب، لذلك نطالب أن يكون الوضع على ما هو عليه في لقاء تونس وأفضل منه إن أردنا العبور للمربع الذهبي لمونديال العرب.
خسارة
بلا شك أن غياب الظهير الأيمن وأحد أهم مفاتيح اللعب بمنتخبنا أمجد الحارثي عن لقاء الغد يعد خسارة كبيرة بالنسبة لمنتخبنا، حيث إن اللاعب أظهر إيجابية كبيرة في الشق الهجومي وساهم في الكثير من الأهداف والهجمات الخطرة التي حصل عليها متخبنا في الآونة الأخيرة، هذا الأمر ليس تقليلا من قدرات محمود مبروك ولكن الأخير غاب طويلا عن صفوف المنتخب ولم يظهر في الكثير من المباريات رفقة برانكو كذلك، لذلك سيكون عليه عبء كبير في لقاء الغد في الشقين الهجومي والدفاعي، خصوصا وأنه يواجه منتخبا يمتلك الكثير من عناصر الخبرة والقوة.
ومن باب أولى، فإن برانكو يجب أن يلتفت إلى أن حاجة مبروك إلى المساندة يجب أن تكون حاضرة بشكل مثالي ومتواصل من عبدالله فواز أو من يكون بديلا له، هذا إذا ما أردنا إبقاء التوازن للأحمر في مواجهة عصيبة للغاية وتقليل الأخطاء.
العمل الجماعي
العمل الجماعي الذي قدمه منتخبنا في لقاء البحرين والذي كان بعيدا عن المراوغات الفردية غير المجدية وتعطيل اللعب والأخطاء التي ظهرت في اللقاءين السابقين كان سببا رئيسيا في تخطي عقبة البحرين الذي يعد واحدا من الفرق المميزة خليجيا بل عربيا كذلك، حيث جاءت المباراة سريعة من جانب منتخبنا بسرعة ودقة التمرير، وإيجاد أكثر من حل للوصول لمرمى حارس المنتخب البحريني، فكثرت الانطلاقات والعرضيات المميزة والتي جاء منها هدفا المنذر وارشد، والتسديد القوي المباغت والذي جاء منه هدف خالد الهاجري، لذلك ومن خلال مشاهدتي للمنتخب التونسي فإن هذه العوامل ستكون مجدية في لقاء الغد بالنسبة لمنتخبنا، خصوصا إذا ما علمنا أن المنتخب التونسي يأمل في التوجه للأمام بكثرة محاولا تسجيل أهداف ترهق قدرات منتخبنا في العودة، لذلك يجب علينا أخذ مبدأ المبادرة وتعطيل مفاتيح اللعب التي تتواجد لدى الشقيق التونسي بشكل مباشر، ناهيك عن ضرورة الابتعاد عن الكرات العالية التي ستذهب في غير صالحنا بسبب فارق البنية الجسمانية بين اللاعبين.
ومن هنا، فإن الاستمرار على ذات النهج الذي سار عليه منتخبنا في لقائي اليابان بتصفيات المونديال والبحرين كان مثاليا للغاية، ولم يمنح المنتخب المنافس فرصة لالتقاط الأنفاس أو إيقاف الانطلاقات الهجومية للمنذر وصلاح وجميل والهاجري كل في التوقيت الذي يتواجد به في قائمة الأحمر، خصوصا وأن التوجه الهجومي للأحمر أثبت نجاعة ويصعب من مهمة المنافس ويضعه في خانة الدفاع المتراجع للمناطق الخلفية لمرمى فريقه."
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