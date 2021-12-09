المديرة العامة للتعليم الثانوي:لا تغييرفي موعــد عطلة الشتاء المدرسية

أكــدت اليوم الخميس نادية العقربي المديرة العامة للتعليم الثانوي بأن عطلة الشتاء المدرسية ستبقى على حالها وستنطلق رسما يوم 20 ديمسبر وتنتهي يوم 3 جانفي 2022.



واوضحت العقربي في تصريح لماتينال اذاعة شمس بأنه سيتم فقط اضفاء تعديل على رزنامة العطل المدرسية وتغيير يوم 14 جانفي بــ 17 ديسمبر.



يشار الى أنه صدر بالنسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 الأمر الرئاسي عدد 223 لسنة 2021 والمؤرخ في 7 ديسمبر 2021، ويتعلّق بضبط أيام الأعياد التي تخوّل عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.



وتم التنصيص في هذه النسخة على أن يوم 17 ديسمبر هو رسميا يوم عطلة.



