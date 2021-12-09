رئيس الوزراء الجزائري يزور تونس اليوم

Publié le Jeudi 09 Decembre 2021 - 09:38 قراءة: 0 د, 22 ث
      
يبدأ رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الخميس، زيارة عمل إلى تونس.

وتأتي زيارة بن عبد الرحمن إلى تونس بعد زيارة مماثلة قامت بها رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، قبل أسبوعين إلى الجزائر.
ومن المنتظر أن يجري بن عبد الرحمن مباحثات مع نظيرته التونسية، كما سيستقبله الرئيس التونسي قيس سعيد.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعرب نهاية الشهر الماضي عن اعتزامه القيام بزيارة دولة إلى تونس لتعزيز التشاور والتعاون بين البلدين.

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