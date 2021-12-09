عماد بن حليمة ينفي تحجير السفر عنه

Publié le Jeudi 09 Decembre 2021 - 08:10 قراءة: 0 د, 29 ث
      
نفى المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة تلقيه استدعاء من القضاء العسكري وأضاف في تصريح لاذاعة شمس أنه لا مشكل لديه للمثول أمام القضاء العسكري وأنه يتحمل كل كلمة قالها في فيديو سابق .

وكانت منصة اعلامية أفادت أمس أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وجّه إستدعاءً الى المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة لسماعه بخصوص تسجيل فيديو بثه على الفايسبوك.

كما قرر قاضي التحقيق وفق نفس المصدر تحجير السفر عن بن حليمة في انتظار مثوله أمامه وسماع تصريحاته حول تسجيل الفيديو المذكور .

الفيديو- الدقيقة 50


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