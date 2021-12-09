نقيب الصحفيين يعلّق على الندوة الصحفية من غير حضور الصحفيين ووسائل الإعلام

علّق نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، الأربعاء 8 ديسمبر، على الندوة الصحفية التي عقدها أمس رئيس الجمهورية من غير حضور الصحفيين ووسائل الإعلام وقال أنها سابقة تاريخية ....وأضاف في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع فايسبوك "حقيقة هو لا يجيد الا ال monologue والخطابات المشفرة ولعب دور المعلم أمام تلاميذه، لكن التحاور والتفسير ومخاطبة الشعب والحديث عن قضايا البلاد ومعالجة مشاكل المواطنين فهي بالنسبة له بدع ما انزل الله بها من سلطان".يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أجرى أمس بقصر قرطاج، محادثة مع الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بحضور وفدي البلدين وتلتها محادثة على انفراد بين الرئيسين.وتناولت المحادثات وفق بلاغ لمؤسسة الرئاسة علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وفلسطين، وأفق تدعيمها وتنويعها.كما تم التطرق إلى آخر المستجدات في القضية الفلسطينية، وتبادل وجهات النظر بخصوص مسائل إقليمية ودولية أخرى.