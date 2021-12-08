من واشنطن، عماد الدايمي يكذّب ما وصفها "اشاعات الحاقدين والتافهين" وينفي اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقّه

Publié le Mercredi 08 Decembre 2021 - 21:44 قراءة: 0 د, 40 ث
      
نشر الاربعاء 8 ديسمبر، رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي تدوينة كذّب من خلالها ما وصفها اشاعات واكاذيب الحاقدين والتافهين والمرضى نافيا ما تم تداوله بخصوص اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه بتهمة اختلاس أموال.

وقال الدايمي المتواجد في واشنطن "هم لا يتعبون من الكذب ومحاولة التشويه ..ونحن لا نتعب من التصدي لأكاذيبهم وفضح ألاعيبهم ..هم يواجهوني بالاشاعات وأنا أواجههم بالملفات والحقائق والقضايا الموثقة".

وتابع قائلا "كثير من هؤلاء الحاقدين والمرضى يحلمون بي في المرناقية لأنني وزملائي المخلصين دمرنا مصالحهم وفضحنا الكثير من ألاعيبهم وعازمين على احالتهم زرافات ووحدانا على عدالة بصدد القيام بواجبها والدفاع عن استقلاليتها".


وكانت أخبار تحدثت يوم الأربعاء حول اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق إطار سابق برئاسة الجمهورية وشخصين أخرين واحالتهم على الحالة التي هم عليها على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم بخصوص ملف شبهة التلاعب بمساعدات قدمتها جمعية خيرية.


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