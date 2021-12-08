صفاقس: 3 بواخر محملة بالقمح غير قادرة على تفريغ حمولتها لعدم خلاص المزودين الأجانب

صورة توضيحية
Publié le Mercredi 08 Decembre 2021 - 21:16 قراءة: 0 د, 36 ث
      
اكد كاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب بصفاقس عادل مرزوق في تصريح لاذاعة شمس اف ام ان المنطقة المكشوفة بجزر قرقنة بالمياه الاقليمية التونسية تشهد رسو 3 بواخر أجنبية محملة بمادة الشعير والقلمح والفارينة منذ 18 نوفمبر الماضي.

وقال مرزوق إن تواصل رسو البواخر بسبب عدم خلاص ثمن حمولتها من قبل الديوان الوطني للحبوب لفائدة المزودين الأجانب يكبد الدولة التونسية خسائر وخطايا تأخيرتقدر بما لا يقل عن 20 ألف دولار على اليوم.


Credits Diwan FM


وحسب نفس المصدر فان اعوان وموظفي ديوان الحبوب يطالبون رئيس الجمهورية ووزراء المالية والفلاحة بالتدخل العاجل لان الخسائر كبيرة ومكلفة للمجموعة الوطنية وقوت المواطن، لافتا النظر إلى ان باخرة اخرى لازالت راسية بميناء رلدس محملة بمادة الشعير وتنتظر خلاص حمولتها.

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