صفاقس: 3 بواخر محملة بالقمح غير قادرة على تفريغ حمولتها لعدم خلاص المزودين الأجانب

اكد كاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب بصفاقس عادل مرزوق في تصريح لاذاعة شمس اف ام ان المنطقة المكشوفة بجزر قرقنة بالمياه الاقليمية التونسية تشهد رسو 3 بواخر أجنبية محملة بمادة الشعير والقلمح والفارينة منذ 18 نوفمبر الماضي.
وقال مرزوق إن تواصل رسو البواخر بسبب عدم خلاص ثمن حمولتها من قبل الديوان الوطني للحبوب لفائدة المزودين الأجانب يكبد الدولة التونسية خسائر وخطايا تأخيرتقدر بما لا يقل عن 20 ألف دولار على اليوم.
وحسب نفس المصدر فان اعوان وموظفي ديوان الحبوب يطالبون رئيس الجمهورية ووزراء المالية والفلاحة بالتدخل العاجل لان الخسائر كبيرة ومكلفة للمجموعة الوطنية وقوت المواطن، لافتا النظر إلى ان باخرة اخرى لازالت راسية بميناء رلدس محملة بمادة الشعير وتنتظر خلاص حمولتها.
وقال مرزوق إن تواصل رسو البواخر بسبب عدم خلاص ثمن حمولتها من قبل الديوان الوطني للحبوب لفائدة المزودين الأجانب يكبد الدولة التونسية خسائر وخطايا تأخيرتقدر بما لا يقل عن 20 ألف دولار على اليوم.
وحسب نفس المصدر فان اعوان وموظفي ديوان الحبوب يطالبون رئيس الجمهورية ووزراء المالية والفلاحة بالتدخل العاجل لان الخسائر كبيرة ومكلفة للمجموعة الوطنية وقوت المواطن، لافتا النظر إلى ان باخرة اخرى لازالت راسية بميناء رلدس محملة بمادة الشعير وتنتظر خلاص حمولتها.
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