بلاغ وزارة المالية يهم الأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري والمتحصلين على معرفات جبائية خلال سنة 2016 والسنوات السابقة

Publié le Mercredi 08 Decembre 2021 - 19:33 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تعلم وزارة المالية الأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري والراغبين في :مواصلة الإنتفاع بالنظام المذكور اته يجب عليهم:
1-الحصول على مطبوعة التصريح بالضريبة التقديرية (نسخة 2021) من قباضات المالية أو تحميلها عبر موقع الانترنات بمصالح الجباية والإستخلاص
www.impots.finances.gov.tn

في الخانة المخصصة Ⅹ2-تعمير التصريح بكل دقة مع ضرورة وضع علامة لطلب الانتفاع بفترة جديدة مدتها ست (6)سنوات في النظام التقديري 3-تضمين المعطيات المتعلقة بالنشاط بالنشاط المذكور أعلاه ,
4-إيداع التصريح بالضريبة التقديرية لدى قباضة المالية المختصة ترابيا قبل 31 ديسمبر 2021.


ملاحظات :
1-تبقى مصالح الجباية مؤهلة قانونا لعدم قبول مطالب الإنتفاع بالنظام التقديري لمدة ست (6) سنوات أخرى وذلك في صورة عدم إستيفاء المعطيات المضمنة بالتصريح بالضريبة التقديرية (بالتصريح الأولي أوبالتصريح التصحيحي) أو في صورة حصولها على معطيات أخرى تتعلق بنشاط المعني بالأمر.
2-كل منتفع بالنظام التقديري لايتولى طلب تجديد الإنتفاع بالنظام المذكور ضمن تصريحه بالضريبة التقديرية , يتم الحاقه آليا بالنظام الحقيقي بداية من شهر جانفي 2022.
ولمزيد المعلومات يمكن الإتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرقم:81.100.400


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