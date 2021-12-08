قررت المحكمة الابتدائية بقبلي اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 رفض مطلب الافراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع في حق متخرج من جامعة الهندسة وجهت له تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية،وذلك على خلفية تنزيله لتدوينات فايسبوكية اساء فيها لرئيس الجمهورية وفق ما ورد في ملف القضية .
رفض الافراج عن متحصل على الهندسة اتهم بثلب رئيس الجمهورية
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