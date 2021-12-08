التطورات والمستجدات الوطنية أبرز محاور لقاء الغنوشي بالسفير الفرنسي

استقبل راشد الغنوشي اليوم الاربعاء 8 ديسمبر 2021 السفير الفرنسي اندريه باران.



ووفق صفحة زعيم حركة النهضة على الفايسبوك تناول اللقاء التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية وتم التاكيد على دعم العلاقة بين تونس وفرنسا بما يخدم مصلحة البلدين.

وقد حضر اللقاء علي العريض نائب رئيس الحركة.



