8 سنوات سجنا لمغتصب تلميذة في الجبل الأحمر

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب8 سنوات سجنا في حق شاب استدرج تلميذة عمرها 13 سنة إلى جهة الجبل الأحمر ثم اغتصبها تحت التهديد بموس ،بهد أن أغلق عليها باب منزله.



وقد وجهت للمتهم تهمة تحويل وجهة طفل قاصر سنه دون 16 سنة باستعمال الحيلة ،واغتصابها تحت التهديد بسلاح أبيض .



وتعود وقائع القضية إلى سنة 2020 ،حيث التقى بها بمحطة المترو باب العسل ثم استدرجها إلى منزله واعتدى عليها .



