عضوة في المجلس الأعلى للقضاء: نحذر من الصدام بين السلطتين القضائية والتنفيذية بسبب المراسيم الرئاسية

أكدت عضو المجلس الأعلى للقضاء بسمة السلامي،رفض المجلس المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم الرئاسية.
وبينت العضوة في مداخلة على قناة التاسعة انه لا مجال للتدخل في السلطة القضائية.
وأشارت إلى ان البلاد ليست في وضع يسمح بصدام مرتقب بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أصدر بيان إثر جلسة عامة له عبر فيها عن رفضه إصلاح القطاع في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم، وذلك على خلفية تكليف رئيس الجمهورية لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وكرّر الرئيس قيس سعيد في عديد اللقاءات تأكيده على ضرورة تطهير البلاد وتطهير القضاء وأهمية اجراء إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته.
وحسب رئاسة الجمهورية، فان لقاء رئيس الدولة، يوم الاثنين، بوفد عن المجلس الأعلى للقضاء ، تطرق إلى سير المرفق العمومي القضائي، لاسيما في ما يتعلق بالنزاعات الانتخابية وتقرير محكمة المحاسبات ودور النيابة العمومية في المتابعة الجزائية للمحرضين داخل تونس وخارجها على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات، بحسب ما أورده بلاغ إعلامي للرئاسة.
وبينت العضوة في مداخلة على قناة التاسعة انه لا مجال للتدخل في السلطة القضائية.
وأشارت إلى ان البلاد ليست في وضع يسمح بصدام مرتقب بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أصدر بيان إثر جلسة عامة له عبر فيها عن رفضه إصلاح القطاع في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم، وذلك على خلفية تكليف رئيس الجمهورية لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وكرّر الرئيس قيس سعيد في عديد اللقاءات تأكيده على ضرورة تطهير البلاد وتطهير القضاء وأهمية اجراء إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته.
وحسب رئاسة الجمهورية، فان لقاء رئيس الدولة، يوم الاثنين، بوفد عن المجلس الأعلى للقضاء ، تطرق إلى سير المرفق العمومي القضائي، لاسيما في ما يتعلق بالنزاعات الانتخابية وتقرير محكمة المحاسبات ودور النيابة العمومية في المتابعة الجزائية للمحرضين داخل تونس وخارجها على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات، بحسب ما أورده بلاغ إعلامي للرئاسة.
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