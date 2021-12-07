بطاقة إيداع بالسجن في حق عون أمن اعتدى على مدير معهد

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات انه على اثر إحالة المحضر المتعلق بواقعة الاعتداء بالعنف على مدير معهد ثانوي بسيدي بوزيد و المشتكي به و هو عون أمن بحالة تقديم قررت النيابة العمومية احالته على المجلس الجناحي من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه.
و قد قررت المحكمة اصدار بطاقة إيداع بشانه وتأخير القضية للجلسة المقبلة لمقاضاته .
و قد قررت المحكمة اصدار بطاقة إيداع بشانه وتأخير القضية للجلسة المقبلة لمقاضاته .
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