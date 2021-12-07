فاضل عبد الكافي : خطاب قيس سعيد لاهو متاع رئيس دولة ولا هو متاع رجل قانون

علق رئيس حزب أفاق تونس فاضل عبد الكافي ، اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 ، على إتهامات رئيس الجمهورية "المبطنة" له بأنه مطلوب قضائياً "ويمشي يفضها لروحو مع القضاء قبل ما يوليلنا خبير في الإقتصاد " ، بالقول أن رئيس الجمهورية فعلاً قصده هو في شخصه.عبد الكافي إستاء مما إعتبره سوء إدارة رئيس الجمهورية للأزمات وانفعاله المبالغ فيه قائلا "خطاب قيس سعيد ليس خطاب رئيس جمهورية ولا خطاب سياسي ولا مسؤول .. أنا كيف كملت من الوزارة مشيت للقضاء وواجهته ونقول للرئيس على مراد الله ! هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها بدون أدلة وبتشنج غير مبرر!".