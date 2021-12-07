السجن 15 عاماً للرئيس السابق للنادي الإفريقي عبد السلام اليونسي

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 17:45 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أكدت مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة والناطقة الرسمية باسمها فاطمة بوقطاية لاذاعة موزاييك أن دائرة الشيكات قضت بسجن الرئيس السابق للنادي الافريقي عبد السلام اليونسي مدة 15 عاما.

وأضافت بوقطاية أن دائرة الشيكات نظرت في ثلاث قضايا جديدة رفعت في حق اليونسي من أجل اصدار صكوك بدون رصيد ، وقضت في كل واحدة حضوريا بالاعتبار مدة 5 أعوام سجنا ، أي ما مجمله 15 عاما مع النظر في الدعوى المدنية المرفوعة ضده اثر تسجيل المستفيد لقيامه بالحق الشخصي.

ويجدر التذكير بأن دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بأريانة سبق لها أن قضت في حق اليونسي بالسجن مدة 28 عاما مع النفاذ العاجل ورفضت اعتراضه عليها شكلا.

المصدر موزاييك

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