المغزاوي للرئيس قيس سعيد: لديك جميع السلطات واذا كان هناك من أجرم فما عليك الا اللجوء للقضاء عوض توجيه الاتهامات

انتقد الثلاثاء 7 ديسمبر، أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، تصريحات رئيس الجمهورية واتهامه لاطراف لم يذكرها بالفساد الي جانب تعبيره عن اسفه لحكم قضائي صادر عن التعقيب.وقال المغزاوي "انا لا احبذ الاتهامات التي يوجهها الرئيس وحديثه عن فساد هذا الشخص او ذاك ، فهذه مسائل لدى القضاء وانت لديك جميع السلط، اذا كان هناك من أجرم فما عليك الا التوجه للقضاء".وتابع قائلا "تصريحاته تعطي انطباع أنه عاجز .... الرغم أنه رئيس للجمهورية وبيده كل السلطات لكن يتهم اطراف وهي حرة طليقة وهو يعتبرها مجرمة .يذكر ان رئيس الجمهورية وخلال استقباله مختلف الممثلين عن السلطة القضائية هاجم طرفا سياسيا لم يذكره رجحت بعض المصادر ان يكون المقصود رئيس حزب افاق فاضل عبد الكافي ووصفه باللص الاكبر واشار الي انه كان محل تتبع قضائي وقال انه للأسف تم الحكم ببراءته في الطور التعقيبي.