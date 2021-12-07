محاكمة فتاة مولت شقيقها الإرهابي

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 13:46 قراءة: 0 د, 24 ث
      
مثلت ظهر اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس فتاة وذلك لمحاكمتها على خلفية تمويلها لشقيقها الإرهابي وتمكينه من مبلغ مالي في حدود 3 آلاف دينار ،وقد أعترفت الفتاة بإرسال المال لشقيقها عبر أحد الانفار الذي لا تعرفه سابقا نافية علمها بأن ذلك المال يتم جمعه لشراء الأسلحة والذخيرة للإرهابيين المرابطين في الجبال .
المحكمة قررت بعد استنطاق المتهمة والاستماع لمرافعات محاميها حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.

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