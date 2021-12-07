محاكمة فتاة مولت شقيقها الإرهابي

مثلت ظهر اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس فتاة وذلك لمحاكمتها على خلفية تمويلها لشقيقها الإرهابي وتمكينه من مبلغ مالي في حدود 3 آلاف دينار ،وقد أعترفت الفتاة بإرسال المال لشقيقها عبر أحد الانفار الذي لا تعرفه سابقا نافية علمها بأن ذلك المال يتم جمعه لشراء الأسلحة والذخيرة للإرهابيين المرابطين في الجبال .

المحكمة قررت بعد استنطاق المتهمة والاستماع لمرافعات محاميها حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.



