الطبوبي يلتقي حمه الهمامي

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 13:31 قراءة: 0 د, 26 ث
      
التقى اليوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 وفد عن حزب العمال بقيادة الأمين العام حمة الهمامي، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

ووفق اذاعة موزاييك, تناول اللقاء آخر تطورات الوضع العام في البلاد. وقد أعرب الطرفان عن مخاوفهما من المخاطر الكبرى التي تهدّد البلاد خاصة على الصعيد الاقتصادي في ظل تفاقم تدهور المقدرة الشرائية للأجراء ولعموم المواطنين وفي ظل غياب أيّ رؤية لدى منظومة قيس سعيد الحاكمة.

وقد أكّد الطرفان على ضرورة مواصلة التشاور في أفق بلورة تصوّر مشترك من أجل إنقاذ البلاد.

المصدر - موزاييك

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