اقرار زيادة ب14 % في مادة الحديد... والمقاولون يعتبرون ان لوبي الحديد انتصر على الرئيس قيس سعيد

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 13:39 قراءة: 1 د, 4 ث
      
أعلن الثلاثاء 7 ديسمبر، رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحديد، محمد الهادي بن عياد، إنه قد تم إقرار زيادة بـ14 بالمائة في أسعار حديد البناء.
وأضاف في تصريح لراديو الجوهرة أف أم أن هذه الزيادة مردّها ارتفاع الأسعار العالميّة للعروق الفولاذية المورَّدة وكلفة النقل البحري و تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار.

من جانبهم استنكر المقاولون اقرار هذه الزيادة واعتبروا أن من وصفوه لوبي الحديد انتصر على الدولة وعلى رئيس الجمهورية.


Credits Jawhara FM


وأطلق المقاول اسلام السهيلي صيحة فزع على خلفية الترفيع في أسعار مادة الحديد، معتبرا أن لوبي الحديد انتصر على رئيس الجمهورية قيس سعيد وعلى الدولة.

وقال السهيلي في تدخل هاتفي على اذاعة شمس أف أم اليوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2021، إن قطاع المقاولات يعاني وأصبح مستهدفا، مستنكرا بشدة الترفيع في 3 مناسبات متتالية في أسعار الحديد.

وبين المتحدث أن هناك احتكار موجه لمادة الحديد تحت ضوء القانون.

وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أصدرت أمس بلاغا حدّدت فيه أسعار بيع الحديد من المصنع ابتداء من يوم 06 ديسمبر 2021.

و قد بلغت الأسعار زيادة تاريخية ب 14 % في سعر حديد البناء ليصبح معدل سعر الطن 3000 دينار، مع التنصيص على أن هامش الربح عند التوزيع لا يجب أن يتخطّى 100 دينار على الطن الواحد.



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