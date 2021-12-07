وزيرة العدل تلتقي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها

مثّلت متابعة سير أداء المنظومة القضائية وعمل محكمة التعقيب، محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم وزيرة العدل ليلى جفال بكل من المنصف الكشو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وفتحي عروم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، وقد تم التأكيد بالمناسبة على ضرورة إضفاء المزيد من النجاعة على منظومة العدالة و المضي في اصلاح المنظومة القضائية و الارتقاء بأدائها على أكثر من صعيد في مستوى مختلف درجات التقاضي وتحسين الخدمات المسداة للمتقاضين بما يضمن ايصال الحقوق إلى أصحابها في إطار قضاء ناجز وناجع وعادل تحكمه علوية القانون وتكريس المساواة بين الجميع.







