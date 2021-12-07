تسجيل 28 حالة ومحاولة انتحار خلال شهر نوفمبر 2021

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 12:29 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تفاقم مشكل الانتحار طيلة شهر نوفمبر2021 اذ تم تسجيل 28 حالة ومحاولة انتحار. والأخير مشكل اجتماعي يشهد طريقه نحو مزيد من التعقيدات دون ان تبدي السلطات اي خطة لمقاومته والحد منه والوقاية منه وحماية الضحايا والتعهد بهم وبمحيطهم.

ووفق أرقام المرصد الاجتماعي التونسي, مثل الذكور نسبة 82.1% من مجموع ضحايا حالات ومحاولات الانتحار ومن الملاحظ ان الفئة العمرية ما بين 26 و45 سنة هي الأكثر إقبالا على الانتحار.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237491



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  16:00 Maroc - KSA
  16:00 Jordanie - Palestine
  20:00 Algerie - Egypte
  20:00 Liban - Soudan
Arab Cup

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 | 3 جمادي الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:18 07:19 05:46
Babnet
17°
 Babnet17° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
8.23 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1220°-1214°-1017°-1113°-11
  • Avoirs en devises
    20238,9

  • (6 dec)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,25634 DT        1$ =2,92300 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 dec)   969,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   