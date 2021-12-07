تسجيل 28 حالة ومحاولة انتحار خلال شهر نوفمبر 2021

تفاقم مشكل الانتحار طيلة شهر نوفمبر2021 اذ تم تسجيل 28 حالة ومحاولة انتحار. والأخير مشكل اجتماعي يشهد طريقه نحو مزيد من التعقيدات دون ان تبدي السلطات اي خطة لمقاومته والحد منه والوقاية منه وحماية الضحايا والتعهد بهم وبمحيطهم.



ووفق أرقام المرصد الاجتماعي التونسي, مثل الذكور نسبة 82.1% من مجموع ضحايا حالات ومحاولات الانتحار ومن الملاحظ ان الفئة العمرية ما بين 26 و45 سنة هي الأكثر إقبالا على الانتحار.



