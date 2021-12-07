سنية الدهماني: نريد محاسبة القضاة الفاسدين وليس السيطرة على القضاء

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 09:23 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث على أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان خطاب الرئيس قيس سعيد تجاه القضاء غير مقبول متابعة " نريد محاسبة القضاة الفاسدين وليس السيطرة على القضاء".
وتابعت الدهماني " نرفض قضاء التعليمات من الجميع من الاحزاب ومن الرئيس ومن الشخصيات".

وكان الرئيس قيس سعيد كرّر في عديد اللقاءات تأكيده على ضرورة تطهير البلاد وتطهير القضاء وأهمية اجراء إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته.

وحسب رئاسة الجمهورية، فان لقاء رئيس الدولة، يوم الاثنين، بوفد عن المجلس الأعلى للقضاء، تطرق إلى سير المرفق العمومي القضائي، لاسيما في ما يتعلق بالنزاعات الانتخابية وتقرير محكمة المحاسبات ودور النيابة العمومية في المتابعة الجزائية للمحرضين داخل تونس وخارجها على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات، بحسب ما أورده بلاغ إعلامي للرئاسة.



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