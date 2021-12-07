بطاقة إيداع بالسجن فى حق أمني احتجز فتاة واغتصبها وعذّبها

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقيروان، بطاقة إيداع بالسجن فى حق عون حرس أصيل معتمدية نصر الله ويعمل بولاية القصرين، بشبهة احتجاز فتاة عمرها 18 سنة داخل منزله واغتصابها وتصويرها ثم تعذيبها بطريقة وحشية حيث عمد إلى اقتلاع أظافرها وحرق أماكن من جسمها بالسجائر وبالماء الساخن.



وقد تمكنت الفتاة المتضررة من الفرار بعد حوالي 9 ساعات من الاحتجاز والتعذيب مستغلة فرصة انشغاله بمكالمة هاتفية.



ووفق ما أكده مصدر أمني لاذاعة شمس أف أم، فإن تفاصيل هذه الحادثة تفيد أن المعتدى كان قد خطب منذ فترة أخت المتضررة البالغة من العمر 21 سنة وكانت هذه الأخيرة تزوره من حين لآخر فى مدينة سوسة أين كان يشتغل هنالك، وكان يختلى بها ويستهلك معها المخدرات ويقوم بتصويرها عارية.



وفي الفترة الأخيرة قررت أن تنفصل عنه فهدّدها بنشر الصور ومقاطع الفيديو الموثقة لديه على مواقع التواصل الإجتماعي، فتدخلت الأخت الصغرى بالصلح بين الطرفين.



وتفيد التفاصيل أنه استدرج الأخت الصغرى إلى بيته وأوهمها أن اختها مورطة فى قضية مخدرات ودعارة وأنه على استعداد لمد يد المساعدة لها، فتحولت إلى بيته على أمل تجد معه حلا للاشكالية فقام باحتجازها وتعذيبها انتقاما من أختها.



يُشار إلى أن اعوان الفرقة المختصة فى جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بمعتمدية بوحجلة، حجزت لدى العون الموقوف كمية من المخدرات وهاتفه الجوال الذي تضمن صور ومقاطع فيديو للأختين.



يُشار أيضا إلى أنه تم الإذن بعرض المتضررة على أنظار الطبيب الشرعي بمستشفى الأغالبة بالقيروان.



المصدر - شمس



