الصافي سعيد: الرؤساء في العالم يفتتحون المشاريع ونحن نخلع محلات البطاطا

قال الاثنين 6 ديسمبر، النائب الصافي سعيد أن البلاد تعيش حاليا في مأزق وتعيش عدة مشاكل على عدة جبهات دون رؤية للإصلاح والتدارك.واضاف الصافي سعيد في حوار على إذاعة شمس أف أم أن " الرؤساء في العالم يفتتحون في مشاريع تنموية ونحن نخلع في محلات البطاطا"، مضيفا " خلق الثروة لا يتم بالتخوين والجعجعة والكلام وما يسمى بالبناء القاعدي".وتابع الصافي سعيد" وضع تونس لا يبشر بالخير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ولابد من خارطة طريق تشاركية وتوافقية لإنقاذ ما يمكن انقاذه".وانتقد الصافي سعيد خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد المبني حسب قوله على التخوين.واستدرك الصافي سعيد بالقول" نحن ضد الالغاء والاقصاء وتمركز السلطة في يد واحدة وضد الجعجعة بدون طحين".