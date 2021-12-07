الصافي سعيد: الرؤساء في العالم يفتتحون المشاريع ونحن نخلع محلات البطاطا

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 07:37 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قال الاثنين 6 ديسمبر، النائب الصافي سعيد أن البلاد تعيش حاليا في مأزق وتعيش عدة مشاكل على عدة جبهات دون رؤية للإصلاح والتدارك.
واضاف الصافي سعيد في حوار على إذاعة شمس أف أم أن " الرؤساء في العالم يفتتحون في مشاريع تنموية ونحن نخلع في محلات البطاطا"، مضيفا " خلق الثروة لا يتم بالتخوين والجعجعة والكلام وما يسمى بالبناء القاعدي".

وتابع الصافي سعيد" وضع تونس لا يبشر بالخير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ولابد من خارطة طريق تشاركية وتوافقية لإنقاذ ما يمكن انقاذه".
وانتقد الصافي سعيد خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد المبني حسب قوله على التخوين.
واستدرك الصافي سعيد بالقول" نحن ضد الالغاء والاقصاء وتمركز السلطة في يد واحدة وضد الجعجعة بدون طحين".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 237476

Elmejri  (Switzerland)  |Mardi 07 Decembre 2021 à 09h 02m |           
أكتشفــــــوا نفق أرضي لكن لم يكشف المنافقين عن نفاقهم باسقاط البلاد الى ظلمات من الأنفاق

حبو حصان مطيع ياخي طلع بهيم يبرطع.....قالوا لا عودة للوراءالمتوحد و أتباعه ناوين على خلاها و الإنتحار السياسي و السقوط بالبلاد للهاوية.....طلب منهم العطيّة مُسترحمًا مُتوسِّلاً ''ضاقت به الحال وصار يستجدي الناسَ في شوارع العواصم الشقيقة و الصديقة''السياسة المرتجفة ابتلاء لانه وباء بدون مشروع لمستقبل البلاد




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