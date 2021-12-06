زيادة جنونية ب 14 % في سعر ''حديد البناء''

أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بلاغا حدّدت فيه أسعار بيع الحديد من المصنع ابتداء من اليوم 06 ديسمبر 2021.
ووفق قناة نسمة بلغت الأسعار زيادة تاريخية ب 14 % في سعر حديد البناء ليصبح معدل سعر الطن 3000 دينار، مع التنصيص على أن هامش الربح عند التوزيع لا يجب أن يتخطّى 100 دينار على الطن الواحد.
ووفق قناة نسمة بلغت الأسعار زيادة تاريخية ب 14 % في سعر حديد البناء ليصبح معدل سعر الطن 3000 دينار، مع التنصيص على أن هامش الربح عند التوزيع لا يجب أن يتخطّى 100 دينار على الطن الواحد.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 237460