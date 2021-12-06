زيادة جنونية ب 14 % في سعر ''حديد البناء''

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 19:38 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بلاغا حدّدت فيه أسعار بيع الحديد من المصنع ابتداء من اليوم 06 ديسمبر 2021.

ووفق قناة نسمة بلغت الأسعار زيادة تاريخية ب 14 % في سعر حديد البناء ليصبح معدل سعر الطن 3000 دينار، مع التنصيص على أن هامش الربح عند التوزيع لا يجب أن يتخطّى 100 دينار على الطن الواحد.






Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237460



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  16:00 Tunisie - EAU
  16:00 Syrie - Mauritanie
  20:00 Qatar - Iraq
  20:00 Oman - Bahrain
Arab Cup

الاثنين 06 ديسمبر 2021 | 2 جمادي الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:18 05:46
Babnet
10°
 Babnet12° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet
9.26 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
12°-918°-1120°-1215°-1118°-12
  • Avoirs en devises
    20238,9

  • (6 dec)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,25634 DT        1$ =2,92300 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 dec)   969,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   