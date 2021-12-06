زيادة جنونية ب 14 % في سعر ''حديد البناء''

أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بلاغا حدّدت فيه أسعار بيع الحديد من المصنع ابتداء من اليوم 06 ديسمبر 2021.ووفق قناة نسمة بلغت الأسعار زيادة تاريخية ب 14 % في سعر حديد البناء ليصبح معدل سعر الطن 3000 دينار، مع التنصيص على أن هامش الربح عند التوزيع لا يجب أن يتخطّى 100 دينار على الطن الواحد.