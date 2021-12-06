حنبعل المجبري ينال جائزة رجل مُباراة تونس والإمارات

نال حنبعل المجبري جائزة رجل مُباراة تونس والإمارات



وكان المنتخب التونسي لكرة القدم تاهل الى الدور ربع النهائي لكاس العرب المقامة حاليا بقطر اثر فوزه على نظيره الاماراتي 1-0 اليوم الاثنين بملعب الثمامة في اطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ضمن الدور الاول للبطولة.



وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة العاشرة.



ولحساب نفس الجولة للمجموعة ذاتها انهزم المنتخب السوري امام نظيره الموريتاني (1-2).



وانهى المنتخب التونسي الدور الاول في صدارة مجموعته متفوقا على نظيره الاماراتي (6ن) بفارق الاهداف المدفوعة والمقبولة (+3 لتونس مقابل +1 للامارات) ليتاهل المنتخبان معا الى الدور ربع النهائي.



