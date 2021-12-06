حنبعل المجبري ينال جائزة رجل مُباراة تونس والإمارات

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 18:39 قراءة: 0 د, 28 ث
      
نال حنبعل المجبري جائزة رجل مُباراة تونس والإمارات

وكان المنتخب التونسي لكرة القدم تاهل الى الدور ربع النهائي لكاس العرب المقامة حاليا بقطر اثر فوزه على نظيره الاماراتي 1-0 اليوم الاثنين بملعب الثمامة في اطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ضمن الدور الاول للبطولة.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة العاشرة.

ولحساب نفس الجولة للمجموعة ذاتها انهزم المنتخب السوري امام نظيره الموريتاني (1-2).

وانهى المنتخب التونسي الدور الاول في صدارة مجموعته متفوقا على نظيره الاماراتي (6ن) بفارق الاهداف المدفوعة والمقبولة (+3 لتونس مقابل +1 للامارات) ليتاهل المنتخبان معا الى الدور ربع النهائي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237455



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  16:00 Tunisie - EAU
  16:00 Syrie - Mauritanie
  20:00 Qatar - Iraq
  20:00 Oman - Bahrain
Arab Cup
.

الاثنين 06 ديسمبر 2021 | 2 جمادي الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:18 05:46
Babnet
13°
 Babnet12° Babnet % 66 :الرطــوبة
تونــس Babnet
8.23 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
12°-918°-1220°-1215°-1118°-12
  • Avoirs en devises
    20238,9

  • (6 dec)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,25634 DT        1$ =2,92300 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 dec)   969,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   