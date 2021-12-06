تهشيم بلور سيارة زوجة سيف الدين مخلوف... والأخيرة تصف العملية بمواصلة التنكيل بعائلتها

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 18:30 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تعرضت صباح الاثنين 6 ديسمبر، سيارة زوجة المحامى والنائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الي اعتداء من شخص عمد الي تهشيم البلور الخلفي للسيارة.

ونشرت الصفحة الرسمية لحزب ائتلاف الكرامة صورا من احدى كاميرات المراقبة توثق عملية الاعتداء وحمّل الحزب المسؤولية الكاملة لطرف قال أنه مسؤول عن التحريض الممنهج ضد قيادات ائتلاف الكرامة.

من جانبها قالت زوجة مخلوف ان الاعتداء على سيارتها يأتى مواصلة لما وصفته التنكيل بعائلتها مشيرة الي وجود ملاحقات ومضايقات وفق تعبيرها كما اكدت بانه سبق ان تعرض منزلها للرشق بالحجارة كما انه سبق ان تعرض ابنها البالغ 7 سنوات للاعتداء.





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