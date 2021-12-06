سيدي بوزيد: إحالة أمني وطبيب على النيابة

جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد
Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 17:01 قراءة: 0 د, 31 ث
      
باب نات - أفاد جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لباب نات اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 انه تمت إحالة طبيب وامني بحالة تقديم وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها مدير معهد ثانوي بسيدي بوزيد و التي مفادها تعرضه إلى اعتداء بالعنف بمكان عمله من قبل ولي يعمل عون أمن تمت احالة الموضوع على فرقة الأبحاث و التفتيش بسيدي بوزيد و التي بعد استكمال الابحاث قامت بمراجعة النيابه العمومية التي اذنت باحالة كل من الولي و الطبيب الذي سلم الشهادة الطبية الأولية بحالة تقديم

واكد محدثنا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا في الملف .

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