تونس تتسلم 301.860 جرعة من التلاقيح ضد كوفيد-19 من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة كوفاكس

تسلّمت تونس، اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، 301.860 جرعة من التلاقيح ضد كوفيد-19 منحتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة "كوفاكس".



وتمّ تسلّم هذه التلاقيح بحضور علي مرابط، وزير الصحّة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، و Natasha Franceschi، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، و Marilena Viviani، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس، وجمانة هرمز، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالنيابة بتونس.



