بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤدّي محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين الشقيقة، زيارة رسمية إلى تونس بداية من يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021.
محمود عبّاس في زيارة إلى تونس بداية من يوم الثلاثاء 7 ديسمبر
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