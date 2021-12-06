محمود عبّاس في زيارة إلى تونس بداية من يوم الثلاثاء 7 ديسمبر

بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤدّي محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين الشقيقة، زيارة رسمية إلى تونس بداية من يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021.



