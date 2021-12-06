مجدي الكرباعي: المهاجر التونسي الذي مات في إيطاليا توفي و هو مربوط في سرير

أفاد النائب مجدي الكرباعي أن الشاب وسام عبد اللطيف الذي توفي في إيطاليا يوم 28 نوفمبر 2021 ، توفي و هو مربوط في سرير، بعد أن تم نقله من مركز الحجز و الترحيل بـ "Ponte Galeria" إلى مستشفى إيطالي بروما.
وأكد النائب انه استقى معلوماته من "الضامن الوطني لحقوق المحتجزين و الموقوفين " و الذي إطلع على الملف الطبي .
يشار الى ان الكرباعي اعلن في وقت سابق "المهاجر التونسي جاء الى إيطاليا يوم 11 نوفمبر 2021 ، وقضى 10 أيام في الحجر الصحي ثم تم نقله يوم 28 نوفمبر إلى المستشفى مع العلم انه لا يعاني من أي مرض حسب ما أفادته لي عائلته".
وأكد النائب انه استقى معلوماته من "الضامن الوطني لحقوق المحتجزين و الموقوفين " و الذي إطلع على الملف الطبي .
يشار الى ان الكرباعي اعلن في وقت سابق "المهاجر التونسي جاء الى إيطاليا يوم 11 نوفمبر 2021 ، وقضى 10 أيام في الحجر الصحي ثم تم نقله يوم 28 نوفمبر إلى المستشفى مع العلم انه لا يعاني من أي مرض حسب ما أفادته لي عائلته".
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