مجدي الكرباعي: المهاجر التونسي الذي مات في إيطاليا توفي و هو مربوط في سرير

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 12:28 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أفاد النائب مجدي الكرباعي أن الشاب وسام عبد اللطيف الذي توفي في إيطاليا يوم 28 نوفمبر 2021 ، توفي و هو مربوط في سرير، بعد أن تم نقله من مركز الحجز و الترحيل بـ "Ponte Galeria" إلى مستشفى إيطالي بروما.
وأكد النائب انه استقى معلوماته من "الضامن الوطني لحقوق المحتجزين و الموقوفين " و الذي إطلع على الملف الطبي .

يشار الى ان الكرباعي اعلن في وقت سابق "المهاجر التونسي جاء الى إيطاليا يوم 11 نوفمبر 2021 ، وقضى 10 أيام في الحجر الصحي ثم تم نقله يوم 28 نوفمبر إلى المستشفى مع العلم انه لا يعاني من أي مرض حسب ما أفادته لي عائلته".


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