النهضة تؤكد أنها قدمت للقضاء ما يثبت ان لا علاقة لها بعقد اللوبينغ وتستنكر الاصرار على تشويهها والسعي لاقصائها بالاستقواء بأجهزة الدولة وترهيب القضاء‎‎

عقدت الاثنين 6 ديسمبر، حركة النهضة ندوة صحفية أكدت من خلالها أنها قدمت للقضاء ما يثبت أنه لا علاقة لها بأي عقد لوبيينغ وان تمويل الحملة الانتخابية للحركة تم في اطار الاحترام الكامل للقانون والتشريعات الجاري العمل بها.



وعبّرت الحركة عن استنكارها لما اعتبرته تشويها لها ومحاولة توجيه الرأي العام والضغط على السلطة القضائية بهدف اقصاء الحركة وربما اسقاط قائماتها خارج المسار القانوني وفق ما صرح به القيادي بالحركة سامي الطريقي.



وقال الطريقي ان الغرض من حملات التشويه ضد النهضة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية وبعض الوزراء هدفها إقصاء الحركة بالإستقواء بأجهزة الدولة وتطويع القضاء وترهيبه بحل مجالسه.



وبين الطريقي ان تقرير محكمة المحاسبات برّأ حركة النهضة وان القضاء برأ الحركة من الاتهامات بالارهاب والتسفير وقضية الرش وغيرها مشيرا الي انه رغم ذلك تتواصل حملات التشويه ضد الحركة.



وتأتي ندوة حركة النهضة استباقا على الارجح للقرارات التي من المزمع ان يعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 17 ديسمبر والتي قد يكون لها علاقة بتقرير دائرة المحاسبات بخصوص الانتخابات وايضا بالمجلس الاعلى للقضاء.



يذكر ان بعض المصادر تحدثت عن امكانية اصدار رئيس الجمهورية لمراسيم يقوم بمقتضاها باسقاط بعض القائمات الانتخابية وبحل المجلس الاعلى للقضاء.



