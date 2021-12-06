عادل بوهلال لحفيظ الدراجي: تعليقك للأسف فيه كثير من التحامل على تونس وتحيز مع الخصم

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 07:55 قراءة: 0 د, 52 ث
      
شهد بلاتو التاسعة سبور مساء أمس مشادة كلامية بين مقدم الحصّة عادل بو هلال والمعلق الرياضي بال BeIn Sport حفيظ الدراجي بسبب طريقة تعليق الأخير في مقابلة المنتخب التونسي مع نظيره السوري.

وقال عادل بوهلال لحفيظ الدراجي " تعليقك للأسف فيه كثير من الحقد ضد تونس وتحيز مع الخصم المنافس ولاحظنا ذلك مباريات المنتخب والفرق الوطنية".
وتابع موجها كلامه لحفيظ الدراجي " أنا خاسر وأنت تذبحني بتعليق فيه برشا حقد".
بدوره قال نصار البدوي ان حفيظ الدراجي يكره المنتخب التونسي والفرق الوطنية ويشجع منافسيها.
بدوره رد حفيظ الدراجي قائلا انه يقوم بواجبه كمعلق ولا يستهدف تونس.

ويضرب المنتخب التونسي اليوم الاثنين بالدوحة موعدا هاما في سجل مشاركاته الدولية في رهان المرور إلى الدور ربع النهائي لكاس العرب، حيث يلاقي منتخب الامارات في رهان لا خيار فيه سوى الانتصار .

وكانت الهزيمة التي مني بها المنتخب التونسي في لقاء الجولة الثانية امام نظيره السوري قد وضعت زملاء حنبعل المجبري على صفيح ساخن،باعتبار ان حسابات المرور إلى الدور القادم اضحت اكثر تعقيدا،ووضعت نسور قرطاج أمام حتمية الفوز .



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