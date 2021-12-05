إحالة مندوب جهوي سابق للتربية و إطار بمندوبية التربية بسيدي بوزيد على القضاء

صرح المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي "لباب نات "اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021 أن النيابة العمومية أذنت بتقديم مندوب جهوي سابق للتربية و إطار بمندوبية التربية بسيدي بوزيد و ذلك على خلفية شبهات فساد تتعلق بمناظرة انتداب عملة باحدى المدارس الإبتدائية موضحا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشانهما.





وللتذكير فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ،كانت قد أذنت بفتح ابحاث حول فساد مالي واداري والتدليس وافتعال وثاىق بكل من مندوبيات التعليم والرياضة والفلاحة والثقافة والتكوين المهني بالجهة.





كما أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت أخر شهر نوفمبر الماضي بالاحتفاظ بوالي سيدي بوزيد ووالي قبلي المقالين بأمر رئاسي، على خلفية شبهة فساد مالي واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.



