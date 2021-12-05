جوهر بن مبارك: شعبية سعيد في تهاو وانحدار

يجب إعادة البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة



افاد أستاذ القانون الدستوري وعضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك، اليوم الأحد، في حوار عبر أمواج اذاعة موزاييك أن علاقته مع القوى الوطنية التونسية قائمة على أرضية الديمقراطية وإمكانية التعايش والاختلاف بين الجميع، لا على الصراع.وأضاف" في مواطنون ضد الانقلاب كسرنا جدار الصمت ودعينا الناس إلى التظاهر عندما صمتت القوى السياسية، ودفعنا قيس سعيد إلى التفاعل معنا على طريقته عبر شتمنا وتقزيمنا".وتابع" اثبتنا أن الشارع السياسي له مواقف متعددة حول ما حدث يوم 25 جويلية، وكسرنا مناخ الصمت الرهيب الذي كان يخيم في البلاد وكشفنا المسار الحقيقي ل25 جويلية، وهو الاستئثار بالسلطة".ووقال بن مبارك " شعبية سعيد في تهاو وانحدار، وقد ساهم مواطنون ضد الانقلاب والمبادرة الديمقراطية في ذلك".واعتبر جوهر بن مبارك أن قيس سعيد لم يعد رئيسا، بل هو قائم بإسم رئاسة الجمهورية، حسب قوله.وأوضح أن الرئيس لم يخض أي معركة لفائدة التونسيين، قائلاً إن محاربة الفساد وهم يبيعه للناس لمزيد تكديس السلطات وتفريغ الساحة السياسية من المعارضين عبر تخوينهم وشتمهم بأبشع النعوت، وفق تعبيره.وشدد بن مبارك على ضرورة إعادة البرلمان لإنجاز مهام محددة وفق جدول زمني مضبوط، في إطار اتفاق من أجل التوفير الشروط الدنيا للدهاب إلى الانتخابات المبكرة.كما أكد أن حكومة نجلاء بودن غير شرعية وهو ما خلق لها مشكلة عويصة في حل مشكلة المالية العمومية، وفق قوله.وأضاف:" المؤتمر الدولي يرفض التعاطي مع حكومة نجلاء بودن، هذه الحكومة فاقدة للصلاحيات وغير قادرة على الإلزام داخلياً ودولياً ونحن بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني غير مشروط تمكن أن يتواصل ويمتد إلى ما بعد الانتخابات المبكرة".