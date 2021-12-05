عبير موسي: رئيس الجمهورية لا يعي خطورة الوضع الاقتصادي والإصلاحات الجوهرية لا تكون عبر التدابير الإستثنائية

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حكومة نجلاء بودن بحكومة تصريف أعمال

قانون المالية التعديلي صدر بمرسوم خلسة

انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الأحد 05 ديسمبر 2021 تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأكدت أن البعض منها يضر بمصلحة تونس.وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش ندوة حزبية بخصوص تعبئة موارد الدولة لميزانية 2022 عقدها الحزب الدستوري الحر قالت موسي 'الكلام الذي نسمعه من رئيس السلطة القائمة لا يتعلق بالشأن الإقتصادي بل إن بعض التصريحات أضرت بالمصلحة التونسية خاصة وأن البلاد في حاجة إلى مفاوضات جدية مع المؤسسات المالية الدولية.وتحدثت عبير موسي عن تخفيض الترقيم السيادي لتونس، واعتبرت وصف رئيس الدولة لمؤسسات التصنيف المالي 'بأمك صنافة'، يدل على أنه لا يعرف الرهانات والتداعيات الخطيرة.وجددت عبير موسي، دعوتها إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، معتبرة أن هذا الحل يُمثل السبيل الوحيد لخروج تونس من أزمتها السياسية.وشدّدت على ضرورة إرساء مؤسسات سياسية منتخبة مستقرة عبر انتخابات مبكرة يتم تنظيمها بعد تنقية المناخ الإنتخابي.وقالت موسي إن الإصلاحات الجوهرية وإصلاح المؤسسات العمومية والإقتصادية لا يمكن تحقيقه في ضوء التدابير الإستثنائية.ووصفت حكومة نجلاء بودن بحكومة تصريف أعمال تم تشكيلها بموجب الأمر 117 وإلى اليوم لم تُقدن أي وثيقة عمل.واعتبرت عبير موسي، أن قانون المالية التعديلي لسنة 2021 صدر بموجب مرسوم خلسة وفق تعبيرها.وقالت عبير موسي أن قيمة العجز المالي بهذا القانون قُدِرت بـ10 آلاف دينار، متسائلة عن كيف سيتم تعبئة الموارد اللازمة لتغطية العجز.كما تساءلت عن الفرضيات التي ستُبنى عليها الموارد الضرورية لميزانية 2022.وانتقدت المتحدثة الحكومة الحالية ووصفتها بحكومة تصريف الأعمال، وقالت إنه وإلى اليوم لم تُقدم أي بيانات أو توجهات عامة لعملها أو وثيقة عمل.