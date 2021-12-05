الداخلية: تعيين معتمدين اول في 5 ولايات

تعلم وزارة الداخلية أنه في إطار سد الشغورات في سلك المعتمدين الأول، تقرّر بداية من يوم 04 ديسمبر 2021 وبموجبه تكليف كل من:
_ نزار الجمعاوي معتمد أول بولاية الكاف.
_ عيسى موسى معتمد أول بولاية القيروان.
_ علي الزايدي معتمد أول بولاية نابل.
_ عادل بنعمر معتمد أول بولاية المهدية.
_ أحمد الحامدي معتمد أول بولاية القصرين.
_ نزار الجمعاوي معتمد أول بولاية الكاف.
_ عيسى موسى معتمد أول بولاية القيروان.
_ علي الزايدي معتمد أول بولاية نابل.
_ عادل بنعمر معتمد أول بولاية المهدية.
_ أحمد الحامدي معتمد أول بولاية القصرين.
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