الداخلية: تعيين معتمدين اول في 5 ولايات

Publié le Dimanche 05 Decembre 2021 - 12:01 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تعلم وزارة الداخلية أنه في إطار سد الشغورات في سلك المعتمدين الأول، تقرّر بداية من يوم 04 ديسمبر 2021 وبموجبه تكليف كل من:
_ نزار الجمعاوي معتمد أول بولاية الكاف.
_ عيسى موسى معتمد أول بولاية القيروان.
_ علي الزايدي معتمد أول بولاية نابل.
_ عادل بنعمر معتمد أول بولاية المهدية.
_ أحمد الحامدي معتمد أول بولاية القصرين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237374



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  Jour de repos
Arab Cup

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:17 05:45
Babnet
17°
 Babnet18° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1013°-817°-1219°-1215°-11
  • Avoirs en devises
    20294,7

  • (3 dec)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,25881 DT        1$ =2,91559 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 dec)   996,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   