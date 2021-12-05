الداخلية: تعيين معتمدين اول في 5 ولايات

تعلم وزارة الداخلية أنه في إطار سد الشغورات في سلك المعتمدين الأول، تقرّر بداية من يوم 04 ديسمبر 2021 وبموجبه تكليف كل من:

_ نزار الجمعاوي معتمد أول بولاية الكاف.

_ عيسى موسى معتمد أول بولاية القيروان.

_ علي الزايدي معتمد أول بولاية نابل.

_ عادل بنعمر معتمد أول بولاية المهدية.

_ أحمد الحامدي معتمد أول بولاية القصرين.



