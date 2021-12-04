الداخلية: عدد المشاركين في التجمع النقابي لاتحاد الشغل بلغ 8000 شخص

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 18:44 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن عدد المشاركين في التجمع النقابي الذي دعا إليه اتحاد الشغل بلغ 8000 شخص.

وقال الوزارة في بلاغها ان "الوحدات الأمنية تولّت صباح اليوم السبت 04 ديسمبر 2021 تأمين التجمع النقابي بساحة القصبة بالعاصمة الذي دعا إليه الإتحاد العام التونسي للشغل إحياءً للذكرى 69 لإغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد والذي حضره حوالي 8000 شخص، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة حفاظا على سلامة المشاركين والوافدين من مختلف المناطق، مع الحفاظ على الانسياب المروري بالطرقات المحيطة بساحة القصبة".


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