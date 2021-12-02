الافراج عن الصحبي العمري

Publié le Jeudi 02 Decembre 2021 - 18:31 قراءة: 0 د, 10 ث
      
قررت اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الافراج عن المدون الصحبي العمري وذلك في القضية التى أوقف فيها على خلفية شكاية رفعتها عليه قاضية اتهمته فيها بثلبها والإساءة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

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