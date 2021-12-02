فيديو اليوم: الطبلة والمزمار في استقبال والي بنعروس الجديد

الصورة توضيحية
Publié le Jeudi 02 Decembre 2021 - 15:28 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تداولت الخميس 2 ديسمبر، صفحات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق لحظة استقبال عدد من المواطنين لوالي بنعروس الجديد.
وكان الطبل والمزمار حاضرا في استقبال الوالي.
وأثار شريط الفيديو موجة جدل على صفحات التواصل الاجتماعي بين من قال إن مثل هذه الممارسات تذكرنا بالعهد السابق وأن مهام الوالي تكليف وليس تشريف وبين من اعتبر أن الطبل والمزمار أصبح بروتوكول في تونس.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر الجمعة 26 نوفمبر 2021، أوامر رئاسية تقضي بتكليف أربعة ولاة جدد في ولايات مدنين وبن عروس وصفاقس وقفصة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237204



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  Jour de repos
Arab Cup

الخميس 02 ديسمبر 2021 | 27 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:16 07:14 05:42
Babnet
20°
 Babnet20° Babnet % 37 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1114°-1117°-1117°-1113°-9
  • Avoirs en devises
    20233,8

  • (1 dec)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,26047 DT        1$ =2,90385 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 dec)   284,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   