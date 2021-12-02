فيديو اليوم: الطبلة والمزمار في استقبال والي بنعروس الجديد

تداولت الخميس 2 ديسمبر، صفحات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق لحظة استقبال عدد من المواطنين لوالي بنعروس الجديد.وكان الطبل والمزمار حاضرا في استقبال الوالي.وأثار شريط الفيديو موجة جدل على صفحات التواصل الاجتماعي بين من قال إن مثل هذه الممارسات تذكرنا بالعهد السابق وأن مهام الوالي تكليف وليس تشريف وبين من اعتبر أن الطبل والمزمار أصبح بروتوكول في تونس.يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر الجمعة 26 نوفمبر 2021، أوامر رئاسية تقضي بتكليف أربعة ولاة جدد في ولايات مدنين وبن عروس وصفاقس وقفصة.