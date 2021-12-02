محاكمة المهرب "وشواشة"

Publié le Jeudi 02 Decembre 2021 - 13:37 قراءة: 0 د, 38 ث
      
نظرت ظهر اليوم الخميس 2ديسمبر2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد بمحكمة الاستئناف بتونس في ملف قضية تهريب وتبييض أموال موقوف فيها المهرب المعروف بكنية "وشواشة"،وقد طلبت محاميته الإفراج عنه المحكمة بعد المفاوضة قررت حجز القضية للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد لها.

وللتذكير فان "وشواشة "قضت في شانه الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت في حقه بالسجن لمدة 8 أعوام مع خطية مالية قدرها 8 مليون و250 ألف دينار وبنفس الحكم في حق شريكه المحال معه بحالة من أجل جرائم تعلقت بغسيل وتبييض الأموال.

وللإشارة فان “وشواشة” كان تم إيقافه سنة 2019 والاحتفاظ به من طرف أعوان مركزية الحرس الوطني بالعوينة إثر شكاية تقدم بها شريكه من أجل التدليس ليتم الكشف عن شبكة في تبييض الأموال .

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