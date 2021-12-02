يمينة الزغلامي لنبيل حجي: السيسي عقلية... والحمد لله ان الرئيس قطع صلته بكم

هاجمت القيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي في تدوينة عبر صفحتها على الفايسبوك النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي الذي انتقد الرئيس قيس سعيد لانه لم يفعل القانون ضد النهضة.
وكتبت الزغلامي موجهة كلامها لنبيل حجي وللتيار " السيسي عقلية والحمد لله ان الرئيس قطع صلته بكم".
وكتبت الزغلامي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" للاسف السيسي عقلية وحتى ان انتميت لحزب يحمل صفة الديمقراطية فهذا لا يعني أنك ديمقراطي
وكتبت الزغلامي موجهة كلامها لنبيل حجي وللتيار " السيسي عقلية والحمد لله ان الرئيس قطع صلته بكم".
وكتبت الزغلامي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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