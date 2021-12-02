يمينة الزغلامي لنبيل حجي: السيسي عقلية... والحمد لله ان الرئيس قطع صلته بكم

" للاسف السيسي عقلية وحتى ان انتميت لحزب يحمل صفة الديمقراطية فهذا لا يعني أنك ديمقراطي

●اولا القضاء لديه الصلاحية الحصرية لحل الاحزاب ولاغير ايها الديمقراطي

●ثانيا الحمد لله الرئيس قيس سعيد صرح انه لا يشبهكم وقطع صلته بكم

●ثالثا ايها الديمقراطي انت مشكلتك الأساسية هو حل حزب حركة النهضة حتى بقرار استبدادي دكتاتوري قمعي و بتطويع الدستور والقوانين وعدم احترام استقلالية القضاء ام انت حريص على عودة المسار الدستوري الديمقراطي

●رابعا هل استعمل النهضة هذه الأساليب الاقصائية الفاشية للتخلص من خصومها طيلة 10سنوات؟؟؟الأكيد لا لا لا

●خامسا هنيئا لك تماهي وتوافق تصريحك مع تصريح عبير موسي الاقصائي

أخيرا : ارجو ان نمضي إلى انتخابات سابقة لاوانها وان يختار الشعب ممثليه ونخب سياسية فعلا ديمقراطية تختلف لكن لا تستعمل الاستبداد لتصفية الخصوم وهذا دور الشباب الذي سيتخلص منا بنضاله من أجل عودة الديمقراطية

وربي يحفظ.تونس"

هاجمت القيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي في تدوينة عبر صفحتها على الفايسبوك النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي الذي انتقد الرئيس قيس سعيد لانه لم يفعل القانون ضد النهضة.وكتبت الزغلامي موجهة كلامها لنبيل حجي وللتيار " السيسي عقلية والحمد لله ان الرئيس قطع صلته بكم".