هذا ما قرره القضاء في حق سواغ مان ومطلب رفع تحجير السفر

مثل اليوم في حالة سراح أمام أنظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس المغني سواغ مان وذلك لمحاكمته في قضية تبيض اموال وقد حضر محاميه وطلب رفع تحجير السفر عن موكله المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة للنظر في الطلب وتحديد موعد للقضية .



للتذكير فإن سواغ مان حوكم ابتدائيا في القضية ب5 سنوات سجنا وخطية قدرها 100 الف دينار فاستانف الحكم .



