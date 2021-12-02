متابعة لمحاكمة عماد الطرابلسي

باشرت صباح اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالقطب القضائى المالي بالعاصمة النظر في ملفي قضيتي فساد الاولى تعلقت بتذاكر الحج والثانية بقطعة أثرية اتهم فيها عماد الطرابلسي بالحصول عليها وهي تابعة لمعهد التراث .





وبالمناداة على عماد الطرابلسي تبين أنه في غرفة الإيقاف بالمحكمة وقد رفض الصعود لجلسة المحاكمة .



وحضر محاميه وقدم اعلام نيابة ثاني لمحامي ثاني للترافع عنه كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وفوض النظر في التأخير.





المحكمة قررت تحديد موعد 30 ديسمبر للنظر في القضية .



