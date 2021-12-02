الدستوري الحرّ ينظّم وقفة احتجاجية مساندة لأهالي صفاقس

ينظم الحزب الدستوري الحرّ وقفة احتجاجية مساندة لأهالي صفاقس يوم السبت 4 ديسمبر 2021 بداية من الساعة الحادية عشر (11.00س) صباحا أمام مقر الوكالة الجهوية للتصرف في النفيات شارع 18 جانفي 1952-صفاقس.





وتأتي هذه الوقفة على إثر تدهور الوضع البيئي في الجهة لأكثر من 60 يوما عاشتها ولاية صفاقس .





يذكر أن العديد من المنظمات على غرار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وفرع منظمة الاعراف وفرع صفاقس للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة الأطباء وعمادة المحامين وفرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و«عقارب موش مصب» و تنسيقية البيئة قرروا تنفيذ إضراب عام بالولاية كخطوة أولى ستتبعها تحركات أخرى تصعيدية يُمكن ان تبلغ حدّ العصيان الجبائي.



وقد تم تحديد يوم 10 ديسمبر تاريخ الإضراب العام كاولى خطوات الاحتجاج على هذا الوضع البيئي والصحي في صفاقس الذي لم يعد يحتمل وأصبح يمثل تهديدا جديّا لمتساكني الولاية.







