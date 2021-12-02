سعيدان: المحادثات مع صندوق النقد متوقفة لسبب سياسي بالأساس

Publié le Jeudi 02 Decembre 2021 - 09:22 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أكد الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 أن تواصل الأزمة السياسية في تونس له تأثير كبير جدا في الداخل والخارج على الوضع الإقتصادي والمالي لبلادنا.

وأضاف الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان في تصريحه لبرنامج اكسبرسو على اذاعة أكسبريس أن وكالات الترقيم السيادي، تقيم قدرة البلدان على تسديد ديونها، وحوالي نصف مؤشرات التقييم تكون ذات طابع سياسي وتتعلق بالوضع السياسي في البلاد.

وأوضح أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي متوقفة تماما لسبب سياسي بالأساس، حيث أن الحكومة السابقة تقدمت بطلب قرض وبرنامج اصلاحات وكان صندوق النقد يتساءل حول مدى توفر سلطة سياسية في تونس قادرة على تطبيق الاصلاحات وهو السبب في تعطل المفاوضات وعدم تقدمها الآن أيضا.

وأشار سعيدان إلى تعطل عجلة الاستثمار بسبب عدم توفر الاستقرار السياسي، وهو ما يؤثر مباشرة على الدين العمومي والدين الخارجي.



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