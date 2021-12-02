شلل في حركة النقل الحديدي لليوم الثاني على التوالي

أكّد كاتب عام النقابة الأساسية للشركة التونسية للسكك الحديدية العربي اليعقوبي عدم وجود بوادر لانفراج أزمة توقف حركة القطارات، بسبب إضراب ينفذه الأعوان احتجاجا على تأخر صرف أجورهم لشهر نوفمبر، وبالتالي فإنّ توقّف حركة القطارات متواصل، حسب قوله.وأعرب عن أمله في ايجاد حل مع سلطة الإشراف يقضي باستئناف العمل خلال الساعات القادمة، رغم أنها لم تبد أي نية للجلوس والاستماع إلى الطرف النقابي، حسب تأكيده.وأوضح في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021، أن النقابة كانت قد راسلت سلطة الاشراف منذ أسبوعين تقريبا، وحذرت من الاضراب الذي سينفذه الأعوان ودعت إلى الاسراع في إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشركة، مرجعا تأزم الوضع إلى غياب رئيس مدير عام منذ اعقالة المدير السابق في بداية أكتوبر.وقال العربي اليعقوبي: ''السكك الحديدية مكسب وطني وما يحدث اليوم استهداف لضرب الشركة وكل مكاسب البلاد''.وكان أعوان السكك الحديدية بجميع أصنافهم قد انطلقوا أمس الأربعاء في تنفيذ اضراب عن العمل وبالتالي توقف حركة القطارات بسبب عدم خلاص أجورهم لشهر نوفمبر المنقضي.